Не менее девяти россиян, вернувшихся из ЮАР, заболели ковидом

По меньшей мерее девять вернувшихся из ЮАР россиян забелели коронавирусом.

Как уже сообщал «Новый День», в ноябре британские ученые обнаружили в ЮАР и Ботсване новый штамм коронавируса, получивший название «омикрон». Случаи заболевания этим штаммом уже зафиксировали в Бельгии, Великобритании, Германии, Нидерландах, США.

В России новый штамм пока официально не зарегистрирован. Тем не менее, с 28 ноября ограничен въезд в страну из ЮАР, Ботсваны, Лесото, Намибии, Зимбабве, Мозамбика, Мадагаскара, Танзании, Гонконга и Эсватини. А для граждан РФ, прибывающих из этих стран, ввели и 14-дневный карантин.

По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день среди тех, кто находится в обсерваторе, выявлено 9 заболевших коивдом. Все они госпитализированы. Штаммовая принадлежность вируса пока не уточняется. В ведомстве так же не сообщают, какими рейсами прилетели заболевшие и сколько человек летели вместе с ними в одном самолете.

Москва, Игорь Юров

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