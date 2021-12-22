В Краснодарском крае подняли ставку курортного сбора

Депутаты заксобрания Краснодарского края на сегодняшнем заседании увеличили размер курортного сбора в регионе, сообщает пресс-служба краевого парламента.

Согласно утвержденным поправкам к региональному закону о курортном сборе, ставка «налога» в Сочи в 2022 году вырастет с 10 рублей в сутки до 50 рублей, а на остальных кубанских курортах до 30 рублей.

«Инициатива ожидаемая. Нам необходимо развивать территории. Ведь на подготовку к курортному сезону затрачиваются значительные суммы. Величина по-прежнему будет демократична и доступна любому», – прокомментировал нововведение председатель заксобрания Юрий Бурлачко.

Средства от курортного сбора направляются на благоустройство территорий. Напомним, в прошлом году Краснодарский край собрал 38,5 млн рублей курортного сбора – это на 10% выше планового показателя.

Краснодар, Наталья Петрова

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