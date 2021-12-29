В России может появиться невозвратный тариф для гостиниц

Ростуризм предлагает ввести невозвратный тариф для отелей по аналогии с авиакомпаниями, – говорится в проекте обновленного закона о туризме, опубликованном на федеральном портале нормативных правовых актов.

В документе говорится, что невозвратные тарифы могут быть включены в договор о проживании в гостинице или гостевом доме.

Пресс-служба ведомства сообщает следующее: «Гостиницы могут предлагать услуги по минимальным ценам по аналогии с авиаперевозчиками. Выиграет в итоге турист, плюс удобно бизнесу – привлекать дополнительных клиентов».

Кроме того, Ростуризм предлагает создать вместо фонда персональной ответственности новый фонд коллективной ответственности туроператоров, в который они будут делать отчисления с каждого проданного тура.

Глава ведомства Зарина Догузова ранее заявляла о необходимости реформирования системы финансовых гарантий туристам. Она утверждала, что это позволит увеличить размер компенсации за отмененные туры в случае банкротства туроператора до 40 000 руб. на человека. По расчетам Ростуризма, турфирмы должны будут выплачивать в фонд за одного клиента примерно 250 руб. за поездку.

Кроме того, в законопроекте также предлагается ввести эскроу-счета в качестве альтернативного механизма финансовых гарантий. На таких счетах банк замораживает деньги туриста, уплаченные туроператору. Последний может получить к ним доступ только после выполнения своих обязательств перед клиентом. В противном случае деньги возвращаются туристу.

Москва, Иван Бабурин

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