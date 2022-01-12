В загранпаспортах россиян может появиться новый раздел

Общественная палата Ленинградской области предложила внести в загранпаспорт данные о прививке от коронавируса и ПЦР-тестах. Соответствующее обращение было направлено главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

«Прошу вас оценить и дать свое экспертное мнение об идее внедрения в отечественный заграничный паспорт раздела, куда могут вноситься данные о наличии у путешественника вакцин против коронавируса и актуальных ПЦР-тестирований», – говорится в письме, которое имеется в распоряжении РИА «Новости».

Зампред общественной палаты Ленобласти Владимир Петров указывает на то, что передвижение россиян между странами ограничено из-за пандемии коронавируса, чаще всего среди условий для разрешения въезда есть требование о прививке или тестировании на инфекцию. По мнению авторов инициативы, даже при нормализации эпидемиологической обстановки в мире эти требования останутся обязательными на долгое время.

«Такой раздел облегчит жизнь рядового путешественника и избавит от необходимости иметь при себе огромное количество сопутствующих документов, дающих право законного пересечения государственных границ», – заключил Петров.

Санкт-Петербург, Зоя Осколкова

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