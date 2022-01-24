Лондон отменяет тестирование и карантин для прибывающих в страну вакцинированных путешественников

Министр транспорта Великобритании Грант Шаппс заявил, что привитым от COVID-19 путешественникам можно будет обойтись без теста по прибытии. Нужно лишь будет за 48 часов до вылета в Великобританию заполнить специальную форму, – сообщает The Evening Standard

Сообщается также, что власти Соединенного королевства приняли решение отменить 10-дневный карантин для тех, кто прибывает в страну, не пройдя полный курс вакцинации от коронавируса.

Согласно новым правилам, таким путешественникам нужно будет лишь сдать тест перед поездкой и после прибытия в Соединенное Королевство.

Изменения вступят в силу 11 февраля, Лондон решился на этот шаг под давлением крупнейших авиакомпаний страны, терпящих убытки из-за ограничительных мер.

Как заявил премьер-министр Борис Джонсон, смягчение правил призвано показать, что страна открыта для путешественников и бизнеса.

«Это знаменательный день для пассажиров, бизнесменов и авиакомпании», – заявил исполнительный директор Airlines UK Тим Элдерслейд.

Лондон, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»