Австралийцы разыскали затонувшее судно Джеймса Кука

Известное судно Endeavour, потопленное британским флотом у побережья американского штата Род-Айленд более двухсот лет назад, найдено.

Об этом заявили в четверг австралийские исследователи. Они уверяю, что нашли обломки знаменитого корабля капитана Джеймса Кука. Однако их партнеры по исследованиям в США назвали это заявление преждевременным.

Судно «Индевор», на котором британский исследователь совершил историческое путешествие в Австралию и Новую Зеландию между 1768 и 1771 годами, был затоплен в гавани Ньюпорта во время Войны за независимость США. «С 1999 года мы исследовали несколько затонувших кораблей 18-го века в районе двух квадратных миль (3,7 квадратных километра), где, по нашему мнению, затонул Endeavour» , – рассказал Кевин Самптион, директор Австралийского национального морского музея, во время пресс-конференции в четверг. «Основываясь на архивных и археологических свидетельствах, я убежден, что это «Индевор», – сказал он.

Но члены Проекта морской археологии Род-Айленда оппонируют – делать громкие заявления еще слишком рано. Исполнительный директор проекта Д. К. Аббасс сказал, что «результаты должны быть основаны на надлежащем научном процессе, а не на эмоциях или политике Австралии».

15% корабля целы

« Индевор» – это корабль, на котором капитан Кук проплыл из Англии на Таити, а затем в Новую Зеландию, прежде чем достичь Австралии в 1770 году и нанести на карту восточное побережье континента. Когда он затонул в гавани Ньюпорта в августе 1778 года, корабль был переименован в «Лорд Сэндвич» и использовался британцами для содержания военнопленных во время американской революции.

Британцы затопили корабль вместе с четырьмя другими, чтобы помешать французскому флоту войти в гавань Ньюпорта для поддержки американцев. Это случилось за несколько месяцев до смерти Кука на Гавайях в феврале 1779 года. По данным Австралийского национального морского музея, после двух столетий на дне гавани сохранилось около 15% « Индевора». «Сейчас основное внимание уделяется тому, что можно сделать для его защиты и сохранения», – сказал Кевин Сампшн.

Москва, Елена Васильева

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