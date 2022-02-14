В самолете во время полета пассажиры нашли змею

Большой испуг испытали пассажиры рейса Air Asia. В авиалайнере, летевшему из Куала-Лумпура на остров Борнео в Малайзии, в одном из верхних плафонов освещения была обнаружена живая змея.

Как уточняет «Фигаро», авиалайнер Air Asia был вынужден совершить посадку, пассажиры находились в панике. Видео, впервые опубликованное в TikTok и ставшее вирусным в социальных сетях, показывает силуэт рептилии на фоне салона.

В результате инцидента никто не пострадал. что стало со змеей – не уточняется.

Москва, Елена Васильева

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