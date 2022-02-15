Завтра стартуют продажи билетов на полеты в космос

Продажу билетов на суборбитальные полеты открывает в среду, 16 февраля, американская компания Virgin Galactic Holdings Inc, – сообщает в пресс-релизе компании.

Президент и директор по коммерческим и потребительским операциям компании Блэр Рич в частности, заявила: «Мы разработали привлекательную и эффективную модель продаж для поддержания роста нашего бизнеса».

Согласно распространенной информации, билет в космос обойдется в $450 тыс., включая депозит в размере $150 тыс. Таким образом, компания сможет заработать на продаже билетов до $450 млн.

Сообщается, что Virgin Galactic планирует начать отправку космических туристов к концу 2022 года. Согласно ожиданиям компании, на первом этапе на орбиту отправится тысяча человек, затем масштаб будет расширен. Запуски будут производиться из Нью-Мексико, продолжительность каждого полета составит 90 минут.

Вашингтон, Иван Бабурин

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