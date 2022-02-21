Все ограничения отменены: Словения открыла границы для туристов

Власти Словении отменили все ковид-ограничения, которые действовали при въезде в страну для иностранцев. Об этом сообщило правительство республики.

«С 19 февраля 2022 года ограничения из-за Covid-19 больше не применяются при въезде в Словению. Условие RVT (привит/переболел/протестирован) больше не будет осуществляться на границе, также путешественникам не нужно будет соблюдать карантин», – говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

Власти также сообщили, что для путешественников в Словении открыты всего гостиницы и другие объекты размещения.

Ранее российские туристы могли въехать в Словению с европейским прививочным сертификатом или с документом о вакцинациии»Спутником V», либо с отрицательным ПЦР-тестом.

Любляна, Наталья Петрова

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