Италия разрешила въезд российским туристам

Консульство Италии в России в среду, 23 февраля сообщило, Итальянская республика с 1 по 31 марта разрешит въезд без карантина российским гражданам с ПЦР-тестом, экспресс-тестом или справкой о перенесенном коронавирусе, – сообщает Интерфакс.

В сообщении говорится: «С 1 по 31 марта 2022 года в страну возможен въезд с анкетой о местонахождении пассажира Passenger Locator Form (PLF) и одним из документов: справкой о вакцинации от коронавируса препаратом, признанным Европейским агентством лекарственных средств (EMA), которая должна быть выдана по завершении полного первого курса вакцинации или после прохождения ревакцинации. Если нет справки о вакцинации, то допускается предоставление справки о выздоровлении с указанием даты окончания соответствующего периода самоизоляции, с момента которого прошло не более 180 дней. Также можно предоставить справку об антигенном экспресс-тесте (срок действия 48 часов) или молекулярном ПЦР-тесте (срок действия 72 часа) с отрицательными результатом».

«Также с 1 марта прекращаются действующие на настоящий момент ограничения на въезд с целью туризма. Тем не менее, перед выездом в Италию просим вас заблаговременно проверять актуальную информацию о порядке осуществления поездки, опубликованную по адресу https://infocovid.viaggiaresicuri.it/returningtoitaly.html», – сообщили в консульстве.

При этом, в итальянском консульстве в России сказали, что информации, возобновляется ли с 1 марта выдача туристических виз, нет».

Москва, Иван Бабурин

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