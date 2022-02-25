В Индонезии произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в пятницу к северу от острова Суматра в Индонезии, сообщил Сейсмологический институт США (USGS). Землетрясение произошло в 01:35 мск на глубине 12 километров и в 70 километрах от города Букиттинги, расположенного в провинции Западная Суматра, сообщает Геологическая служба США.

Предупреждения о цунами не было, также не сообщалось о жертвах или разрушениях, но толчки ощущались в соседних провинциях Риау и Северная Суматра.

Индонезия регулярно испытывает землетрясения из-за своего положения в Тихоокеанском «огненном кольце», где сходятся тектонические плиты.

Самое сильное землетрясение на архипелаге произошло 26 декабря 2004 года. Оно было магнитудой 9,1 и эпицентр замещался у берегов Суматры. Следствием стало гигантское цунами, в регионе погибло 220 000 человек, в том числе около 170 000 – в Индонезии.

Москва, Елена Васильева

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