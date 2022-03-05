Появились рекомендации компаниям по организации зарубежных туров

Ростуризм выступил с рекомендациями российским туроператорам продавать только зарубежные туры, включающие перевозку на бортах, по которым нет риска изъятия за рубежом.

Сообщается, что российские авиакомпании начали отменять международные рейсы даже в открытые для полетов страны еще до рекомендаций Росавиации. На данный момент приостановили выполнение международных пассажирских рейсов: Аэрофлот, S7, Победа, Nordwind, Azur Air.

В сообщении пресс-службы Ростуризм говорится: «Мы рекомендуем туроператорам отправлять туристов исключительно в такие туры за рубеж, которые включают перевозку воздушными судами авиакомпаний, не затронутыми ограничениями. А именно – российскими авиакомпаниями, у которых есть самолеты, по которым нет рисков изъятия борта за рубежом, а также иностранными авиакомпаниями, базирующимися в странах, не закрывших для нас «небо». Если зарубежные туры включают перелет авиакомпаниями, не отвечающими этим условиям, мы рекомендуем туроператорам временно приостановить их продажу».

Ведомство также отмечает, что туристы по согласованию с туроператорами вправе запросить перенос сроков поездки на любые удобные даты в течение года с выбором другого направления для отдыха, если это необходимо. Также они могут заменить в туре авиаперевозчика или подобрать другое решение, максимально учитывающие взаимные интересы обеих сторон. Туристов, которые собираются за рубеж, внимательно следить за всеми изменениями.

«Ситуация сейчас меняется очень быстро. Организованным туристам необходимо держать постоянную связь со своим туроператором, а самостоятельным туристам – с авиакомпанией. Туристов, которые уже находятся за рубежом, также просим держать постоянную связь со своими туроператорами и авиакомпаниями», – сообщает Ростуризм.

Москва, Иван Бабурин

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