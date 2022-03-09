В России продажи заграничных туров сократились на 70%

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) в среду, 9 марта, сообщили, что продажи туров за границу в России за неделю с 28 февраля по 6 марта снизились почти на 70%.

По мнению экспертов, причинами резкого спада, стали падение курса рубля и рост цен на туры за рубеж, а также остановка авиасообщения по большинству зарубежных направлений.

Также в АТОР сказали, что «следует ждать дальнейшего снижения объемов продаж зарубежных туров и увеличения доли России в том объеме продаж, что останется».

Следует отметить, что согласно данным туроператоров, сейчас 24% в общей доле продаж приходится на Россию. В основном россияне едут на юг, преимущественно в Сочи. На втором месте по объемам продаж – туры в Египет (22%), на третьем – в Турцию (16%).

Москва, Иван Бабурин

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