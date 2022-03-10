Турецкая авиакомпания приостановила продажи билетов в третьи страны для россиян

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в четверг, 10 марта, на своем сайте сообщила, что авиакомпания Turkish Airlines приостановила продажу авиабилетов гражданам России, желающим попасть в третьи страны. О своем решении компания сообщила билетным агентам, – сообщают СМИ.

Сообщается, что ограничение авиакомпанией было принято из-за блокировки российских карт системами Visa и Mastercard. Как долго будут действовать ограничения, не уточняется.

Приобрести билеты в Turkish Airlines граждане России все же смогут и даже вылететь в третьи страны, однако это можно будет сделать лишь при условии, что место вылета или прилета будет находиться в России. Данное правило распространяется и на единые билеты на несколько перелетов сразу.

В АТОР пояснили следующее: «Допускается купить единый билет на рейсах Turkish Airlines с несколькими сегментами – например, по маршруту Москва – Стамбул – Мале – Стамбул – Москва или Подгорица – Стамбул – Казань. Однако отдельный билет на самолет Turkish Airlines из Турцию в другую страну вне России (например, Стамбул – Нью-Йорк или Стамбул – Мале) купить уже нельзя».

Следует отметить, в сообщении отдельно подчеркивается, что, несмотря на ограничения, Turkish Airlines не присоединялась к антироссийским санкциям. Ее действия носят вынужденный характер и связаны с трудностями, созданными санкциями со стороны третьих стран для осуществления платежей российских граждан.

Анкара, Иван Бабурин

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