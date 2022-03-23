Российский путешественник пересек Байкал пешком

Житель Омска Сергей Лебединский прошел пешком по льду Байкала с севера на юг. Путь длинной 650 километров путешественник преодолел за 15 дней.

Лебединский в течение нескольких лет тщательно обдумывал свое путешествие через замерзший Байкал. Он рассчитывал потратить на два дня меньше, но сказалась травма колена, а также мучили боли в суставах.

«Держать среднюю скорость в пять километров в час на протяжении 10-12 часов, и так каждый день в течение полумесяца – безумно сложно, подготовки не хватило. А когда не хватает подготовки, приходится продолжать вопреки и наперекор», – рассказал путешественник.

В настоящее время он отдыхает и восстанавливается, но уже обдумывает следующий свой поход.

Иркутск, Зоя Осколкова

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