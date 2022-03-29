Путешественников не пустят по сложным туристическим маршрутам России без инструктора

С 1 июля 2022 года в России туристы смогут проходить маршруты повышенной сложности только в сопровождении инструкторов-проводников. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Запрет на походы по сложнейшим маршрутам без сопровождения специалистов был принят еще в прошлом году. В Ростуризме надеются, что нововведение позволит значительно повысить безопасность на туристических маршрутах не только на Северном Кавказе, но и в масштабах страны.

Тем временем, популярность кавказских курортов растет. «Регионы Северного Кавказа мы рассматриваем как одно из ключевых курортных направлений, которое сможет составить альтернативу популярному черноморскому югу… Мы за последние годы наблюдаем устойчивый рост туристического потока. Только в прошлом году с мая по сентябрь на Кавказе отдохнуло в классифицированных средствах размещения 700 тысяч туристов, что на 20-25% выше показателей 2019 года», – сказала Догузова на форуме в Пятигорске.

При этом если раньше на Кавказ приезжали в основном зимой на горнолыжные курорты, то теперь структура турпотока меняется на круглогодичный отдых. «Мы рассчитываем, что рост продолжится, и в этом году суммарно турпоток к доковидному 2019 году составит плюс 50%», – добавила глава Ростуризма.

Москва, Зоя Осколкова

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