Российским туроператорам до конца года продлена возможность исполнения «ковидных туров»

Правительство России в пятницу, 8 апреля, официально продлило туроператорам возможность исполнить обязательства по не состоявшимся из-за пандемии коронавируса турам до конца 2022 года.

В соответствующем постановлении российского кабмина, опубликованном на портале правовой информации, в частности, говорится, что идет о турах, которые были приобретены до 31 марта 2020 года и только в закрытые или ограниченные для туристических поездок страны. По данным направлениям туроператоры обязаны предложить клиенту аналогичный турпродукт либо вернуть денежные средства до конца этого года.

В свою очередь, в ранее открытые страны, перечень которых опубликован на сайте Ростуризма, поставщики турпродукта обязаны исполнить обязательства уже сейчас, если это не было сделано в предыдущий год. В их числе Египет, ОАЭ, Мексика, Мальдивы, Сейшелы, Турция, Доминикана и другие.

Следует отметить, что аналогичная мера действовала с начала пандемии COVID-19 и до конца 2021 года. За это время туроператоры смогли предложить альтернативные туры или возврат денежных средств в 90% случаев.

В пресс-службе Ростуризма сказали, что общий объем обязательств туроператоров на момент закрытия границ из-за пандемии составлял 44 млрд рублей, сейчас сумма оставшегося долга не превышает 5 млрд. рублей. Только за первый квартал 2022 года туроператоры сократили его почти на 2 млрд. рублей.

Москва, Иван Бабурин

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