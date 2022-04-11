«Белавиа» расширяет сеть полетов в города России

Белорусская авиакомпания «Белавиа» расширяет маршрутную сеть полетов в Россию.

Как сообщает авиаперевозчик, сегодня, 11 апреля, «Белавиа» «вновь летит в Екатеринбург». Рейсы будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и четвергам.

С 9 апреля возобновлен рейс Минск – Казань – Минск, добавили в пресс-службе «Белавиа». Самолеты из белорусской столицы будут летать в Казань дважды в неделю: по вторникам и субботам.

Полеты в эти два города были приостановлены «Белавиа» по коммерческим причинам в январе.

Кроме того, c 15 апреля будут возобновлены рейсы по маршруту Минск – Калининград – Минск. Рейсы будут выполняться трижды в неделю: по средам, пятницам и воскресеньям, передает «Прайм».

Москва, Наталья Петрова

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