В Таиланде туристам запретили сражаться на водных пистолетах

Власти Таиланда запретили массовые мероприятия, которые традиционно проводят во время праздника Сонгкрана. Обычно в этот время местные жители и туристы обливают друг друга водой. Об этом сообщает Mirror.

Для празднования Сонгкрана множество людей приезжают в столицу Бангкок и устраивают зрелищную водную битву, обливая друг друга полными ведрами воды и устраивая сражения с водными пистолетами. Однако сейчас массовые мероприятия были запрещены из-за угрозы распространения коронавируса.

Власти решили, что традиционный фестиваль будет способствовать росту числа зараженных. Людям пригрозили огромными штрафами за нарушение запрета – до 100 000 бат, а также тюремным заключением сроком до двух лет.

Несмотря на столь суровое наказание, в центре Бангкок собрались толпы людей. При этом большинство из них были без защитных масок и нарушали антиковидные правила.

Бангкок, Зоя Осколкова

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