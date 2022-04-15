Турецкая авиакомпания ввела услугу оплаты билетов рублями

На сайте авиакомпания Turkish Airlines при покупке билета появилась возможность оплачивать проездной документ рублями.

Как сообщает РБК, на сайте Turkish Airlines при оплате билета в разделе «Выберите способ оплаты» и при выборе кредитной или дебетовой карты появился значок национальной платежной системы «Мир». Кроме того, на сайте есть возможность оплаты по карте китайской платежной системы UnionPay.



Ранее Turkish Airlines возможность оплаты билетов за российскую валюту не предоставляла. Следует отметить, что российскими картами платежных систем Visa и Mastercard нельзя совершить оплату за рубежом после их ухода из страны, в связи с чем российские граждане не могли приобрести на сайте авиакомпании билеты на полеты из Турции в третьи страны, то есть можно было купить билеты только с вылетом или прилетом в Россию.

Анкара, Иван Бабурин

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