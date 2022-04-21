В Турции планируют создать еще одну авиакомпанию для российских туристов

Вторую по счету авиакомпанию, предназначенную для осуществления рейсов в Россию, планируют создать в Анталье, – сообщает портал Airporthaber.

В сообщении говорится: «Компания MGA (Mavigok Aviation) получила предварительное разрешение управления гражданской авиации Турции. Процесс развивается быстро, завершить создание авиакомпании планируется в кратчайшие сроки».

Также сообщается, что «в первую очередь планируются рейсы в Россию, однако в процессе могут появиться возможности выхода на другие рынки. Авиакомпания начнет полеты на четырех самолетах – двух Boeing 737-900 и двух Boeing 777».

Следует напомнить, что 17 апреля издание сообщило о создании в Турции первой авиакомпании, которая займется перевозкой россиян на курорты страны. Перевозчик получил название Southwind, он должен начать работу в конце мая. Сообщалось, что решение о создании нового авиаперевозчика позволит решить проблемы в отрасли, вызванные российско-украинским конфликтом.

«Ходатайство о создании Southwind было принято генеральным управлением гражданской авиации страны для того, чтобы не останавливать турпоток из России в Турцию. В распоряжении перевозчика на первоначальном этапе будет пять самолетов Airbus», – сообщалось на портале AirportHaber.

Анкара, Иван Бабурин

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