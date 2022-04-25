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Понедельник, 25 апреля 2022, 19:36 мск

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В России возобновляются перелеты на Мальдивы

Регулярные рейсы на Мальдивские острова с 13 мая возобновляет авиакомпания «Аэрофлот».

На сайте авиаперевозчика сообщается: «Полеты на Мальдивы будут выполняться ежедневно на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Уже можно забронировать билеты.

Напомним, что «в связи с возникновением дополнительных обстоятельств, препятствующих выполнению полетов» «Аэрофлот» приостановил выполнение зарубежных рейсов, кроме полетов в Белоруссию.

Ранее Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в лизинге от иностранных фирм прекратить полеты за рубеж, после чего крупные российские перевозчики временно перестали летать за границу.

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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