МИД РФ: Россия выходит из Всемирной туристской организации

Министерство иностранных дел РФ в среду, 27 апреля, выпустило заявление, в котором говорится, что Российская Федерация выходит из Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

В заявлении МИД РФ о выходе из ЮНВТО говорится: «В настоящее время по инициативе Генерального секретаря Всемирной туристской организации Зураба Пололикашвили и при безусловной поддержке западных государств, прежде всего Евросоюза, реализуется кампания по отстранению России от участия в работе Организации».

«8 марта с.г. в Мадриде с грубыми процедурными нарушениями было проведено экстренное заседание Исполнительного совета, в ходе которого принято решение о созыве внеочередной сессии Генеральной ассамблеи ЮНВТО. Российская Федерация не признает итоги данного заседания Исполсовета и легитимность созыва 27-28 апреля в Мадриде внеочередной сессии Генеральной ассамблеи с целью приостановления российского членства в Организации», – говорится в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

В связи со всем вышесказанным МИД России заявляет: «Российская сторона не считает целесообразным продолжать работу в ЮНВТО, руководство которой потворствует политизации ее деятельности и открыто поддерживает дискриминацию нашей страны. В этой связи Российской Федерацией принято решение о выходе из Всемирной туристской организации».

Москва, Иван Бабурин

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