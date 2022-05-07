Крымские отели могут оказаться не заполненными этим летом

Президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков в пятницу, 6 мая, сообщил, что отельеры Крыма испытывают проблемы с загрузкой в предстоящем летнем туристическом сезоне, – сообщает рассказал РИА Новости.

Руководитель ОСИГ сообщил, что туристы начали массово отменять бронирование в отелях в регионе на май и июнь из-за появившейся информации от авиакомпаний об отмене рейсов.

«На лето отели загружены пока на 40-45%. В некоторых объектах бронирования доходят до 60%, но это пока с ожиданием туристами того, что авиасообщение с Крымом откроют. На сегодняшний день зафиксированы массовые отмены бронирований на май и июнь из-за рассылки авиакомпаниями сообщений об отмене рейсов», – сказал Алексей Волков.

Москва, Иван Бабурин

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