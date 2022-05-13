Итальянцы не согласились с призывом Зеленского дать российским туристам «культурный отпор»

Глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio Альберто Корти в пятницу, 13 мая, заявил, что призыв президента Украины Владимира Зеленского к властям Италии закрыть границы для российских туристов выглядит как политическое давление, – сообщает РИА Новости.

Сообщается, что Корти сказал, что призыв Зеленского дать «культурный отпор» россиянам расходится с принципами, по которым работает туристическая отрасль.

«Туризм представляет собой место встречи иностранцев с жителями Италии, а также и зарубежных граждан между собой для сближения и работы над миром.

С одной стороны, это предложение можно понять, но с точки зрения туризма оно немного странное, потому что мы всегда работали в противоположном направлении, будучи точкой притяжения для всех в позитивном ключе», – заявил глава туристического направления торговой ассоциации Confcommercio

Напомним, что ранее Зеленский заявил, что Италию надо закрыть для российских туристов.

«Российские туристы должны получить культурный отпор, чтобы они знали, что их не рады видеть. Даже те, кто не был на поле боя, они молчат. Они поддерживают свое политическое руководство», – заявил президент Украины.

Рим, Иван Бабурин

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