Израиль отменяет обязательные ПЦР-тесты для въезда в страну

Власти Израиля с 21 мая отменят обязательные ПЦР-тесты при въезде в страну для израильтян и иностранцев в связи со снижением заболеваемости коронавирусом. Об этом во вторник сообщает израильский Минздрав.

Кроме того, иностранцам не нужно будет сдавать ПЦР-тест или тест на антиген перед посадкой на авиарейс. Такое решение также будет распространяться на тех, кто приезжает в Израиль наземным или морским транспортом. Также будет отменено обязательство проходить тестирование на ковид перед круизом, отправляющимся из Израиля.

Однако пассажиры по-прежнему должны заполнять декларацию о въезде в Израиль в течение 48 часов до посадки на самолет или морское судно.

Кроме того, для въезда в Израиль нужно оформить медицинскую страховку, покрывающую лечение от Covid-19.

Напомним, в апреле власти Израиля отменили масочный режим в помещениях и открытых пространствах, но сохранили требование по использованию защитной маски во время международного перелета.

Тель-Авив, Наталья Петрова

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