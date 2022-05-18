Новак: Количество авиарейсов между Турцией и Россией будет увеличено

Вице-премьер РФ Александр Новак по итогам визита в Турции в среду, 18 мая, заявил, что Россия и Турция договорились увеличить количество пассажирских авиарейсов российскими и турецкими авиакомпаниями, – сообщает телеканал Россия 24 (ВГТРК).

В эфире телеканал Новак сказал: «Сегодня очень подробно мы об этом говорили с министром торговли Турции и с вице-президентом Турции о развитии туризма в Турцию. В прошлом году количество туристов из РФ в Турции составило 4,7 млн. человек. В этом году для сохранения такого количества или даже увеличения говорили о необходимости обеспечить транспортное сообщение. Была достигнута договоренность об увеличения количества рейсов как со стороны турецких авиалиний, так и наших компаний

Сообщается, что вопрос о развитии туризма стоял на повестке встречи российского вице-премьера с вице-президентом Турции Фуатом Октайем и министром торговли, председателем турецкой части межправительственной комиссии Турции Мехметом Мушем.

Кроме того, глава Ростуризма Зарина Догузова в среду, 18 мая, сообщила, что по итогам совместной работы ведомства и Минтранса согласовано 450 дополнительных чартерных рейсов в неделю в Турцию до 1 июля.

«На прошлой неделе до 1 июля согласовано еще более 450 рейсов в неделю на турецком направлении. Это очень важно, чтобы у бизнеса была возможность исполнять обязательства перед туристами», – заявила глава Ростуризма.

Москва, Иван Бабурин

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