В России летом в южном направлении запустят дополнительно около 250 поездов

В министерстве транспорта в четверг, 26 мая, заявили, что Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует в летний период дополнительно запустить не менее 250 поездов на юг России, – сообщили в пресс-службе ведомства.
В минтрансе РФ сообщили: «По состоянию на 24 мая уже назначено 103 рейса, они курсируют по наиболее востребованным направлениям: Москва – Анапа, Смоленск/Брянск – Имеретинский курорт, Киров – Адлер, Нижний Новгород – Адлер, Ульяновск – Анапа, Екатеринбург – Анапа, Екатеринбург – Имеретинский курорт».
Москва, Иван Бабурин
© 2022, РИА «Новый День»
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