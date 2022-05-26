В России летом в южном направлении запустят дополнительно около 250 поездов

В министерстве транспорта в четверг, 26 мая, заявили, что Федеральная пассажирская компания (ФПК) планирует в летний период дополнительно запустить не менее 250 поездов на юг России, – сообщили в пресс-службе ведомства.

В минтрансе РФ сообщили: «По состоянию на 24 мая уже назначено 103 рейса, они курсируют по наиболее востребованным направлениям: Москва – Анапа, Смоленск/Брянск – Имеретинский курорт, Киров – Адлер, Нижний Новгород – Адлер, Ульяновск – Анапа, Екатеринбург – Анапа, Екатеринбург – Имеретинский курорт».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»