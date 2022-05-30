Израиль отказался обслуживать белорусские самолеты

Белорусская авиакомпания «Белавиа» отменила рейсы в Тель-Авив. Причиной стал отказ Израиля обслуживать белорусские самолеты в аэропорту.

«В связи с отказом Израиля авиакомпания вынуждена отменить все рейсы вплоть до конца летнего сезона (27 октября). Пассажирам, которые приобрели авиабилеты на рейсы Минск-Тель-Авив-Минск, а также на рейсы по новому маршруту через Баку, гарантируется возврат стоимости в полном объеме», – говорится в сообщении на сайте компании.

Перевозчик подтвердил, что авиационные власти Израиля 15 мая согласовали программу рейсов «Белавиа» с новым расписанием. Первый полет с технической посадкой в Баку был запланировал на 2 июня, шла продажа билетов.

«На основании выданного разрешения на полеты начата продажа авиабилетов на новые рейсы. Внезапное решение израильской стороны отменить прежние договоренности вызывает удивление», – поделился гендиректор «Белавиа» Игорь Чергинец.

Минск, Наталья Рязанова

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