Турция отменяет ПЦР-тесты для въезжающих в страну

Министерство внутренних дел Турции во вторник, 31 мая, сообщило, что для въезда в республику с 1 июня отменяется требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген, которое было введено в рамках борьбы с пандемией, – сообщает ТАСС.

В сообщении, распространенном МВД Турции говорится: «С 1 июня для въезда в страну на всех пограничных пунктах не будут запрашиваться справки с отрицательным результатом ПЦР-теста, который нужно было сдавать максимум за 72 часа до въезда, или требование об отрицательном результате экспресс-теста на антиген, который необходимо было сделать в течение 48 часов после въезда».

Следует отметить, что ранее Турция разрешала въезд в страну с отрицательным результатом теста на коронавирус или документами о прохождении полного курса вакцинации от COVID-19 без карантина. Тесты нужны были, в том числе детям, в возрасте от 12 лет включительно. При этом привитые путешественники должны были предъявлять сертификат о полном курсе вакцинации препаратами, которые зарегистрированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) или минздравом Турции для экстренного применения. Из российских вакцин такую регистрацию прошел только «Спутник V».

Анкара, Иван Бабурин

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