Таиланд отменил обязательный карантин для туристов

Власти Таиланда отменили карантин для всех прибывающих в страну иностранцев вне зависимости от статуса вакцинации. Об этом сообщает портал Thaiger.

Тем туристам, у кого есть прививка от коронавируса, необходимо иметь при себе сертификат и медицинскую страховку на 10 тысяч долларов. Невакцинированные путешественники должны предоставить отрицательный ПЦР-тест или результат анализа на антитела.

При этом те, кто не успел сделать тест, могут сдать анализ на месте по прибытии в Таиланд, чтобы избежать пятидневного карантина.

Кроме того, иностранцам нужно зарегистрироваться в системе Thailand Pass, которая будет автоматически выдавать QR-код в течение одно-двух часов после загрузки необходимых документов.

Бангкок, Зоя Осколкова

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