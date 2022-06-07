Казахстан отменил ПЦР-тесты для въезда в страну

С 8 июня отменены требования о предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус или справки о вакцинации при пересечении границы с Казахстаном. Такое решение сегодня приняла межведомственная комиссия по недопущению распространения Covid-19 в стране.

Правила въезда в Казахстан смягчены в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации в стране и в мире, сообщается на сайте премьер-министра республики.

Также в Казахстане с 8 июня возобновят работу 12 временно закрытых автомобильных пунктов пропуска в семи регионах республики.

Надо отметить, что, согласно данным погранслужбы ФСБ, в первом квартале 2022 года Казахстан вошел в список десяти самых популярных у россиян направлений. С января по март граждане России совершили 204,9 тыс. поездок в эту страну.

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