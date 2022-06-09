В России будет увеличен туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября увеличить до 40 тысяч рублей туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток. Срок исполнения поручения – 30 сентября 2022 года.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа».

Москва, Иван Бабурин

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