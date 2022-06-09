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Четверг, 9 июня 2022, 23:18 мск

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В России будет увеличен туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток

Фото: twitter.com/adm_vlc

Президент России Владимир Путин поручил до 30 сентября увеличить до 40 тысяч рублей туристический кешбэк для поездок на Дальний Восток. Срок исполнения поручения – 30 сентября 2022 года.

В документе, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Правительству Российской Федерации с учетом ранее данных поручений предусмотреть увеличение до 40 тысяч рублей предельного размера выплаты на возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта, приобретенного гражданином в целях осуществления туристской поездки в субъект Российской Федерации, входящий в состав Дальневосточного федерального округа».

Москва, Иван Бабурин

© 2022, РИА «Новый День»

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