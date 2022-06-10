Россия вышла из Всемирной туристской организации

Правительство России в пятницу, 10 июня, приняло предложение МИД России о выходе РФ из Всемирной туристской организации (ВТООН), – сообщается в распоряжении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

В распоряжении российского кабмина говорится: «В соответствии со статьей 36 федерального закона «О международных договорах Российской Федерации» принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации».

Напомним, что 27 апреля Россия заявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации из-за политизации ее деятельности.

Москва, Иван Бабурин

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