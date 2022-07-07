В Мексике мэр женился на самке аллигатора

В Мексике мэр одного из городов женился на аллигаторе.

Уже 230 лет в мексиканском городке Сан-Педро-Уамелула существует традиция: мэр города, расположенного в штате Оахака на юго-западе Мексики, должен жениться на самке аллигатора. Брак символизирует союз деревни с принцессой ящериц, богиней, которая должна гарантировать удачу рыбакам и изобилие всей деревне.

Новый глава города Виктор Гюго Соса Гарсия выполнил традиционный ритуал. Он танцевал и целовал принцессу-ящерицу, которую сыграла семилетняя аллигаторша Алисия Руби. «Мы просим у природы достаточно дождя, достаточно еды, чтобы в реке была рыба», – сказал Соса после поцелуя. Затем началось шествие, где невеста переходила из рук в руки среди горожан под музыку.

Элия ​​Эдит Агилар, крестная мать аллигатора, которая организовала свадьбу, рассказала агентству Рейтер, что потратила много времени, тщательно выбирая платье, которое животное наденет для церемонии. «Это делает меня невероятно счастливым, и я очень горжусь своими корнями», – продолжил Агилар. – Это очень красивая традиция».

Мехико, Елена Васильева

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