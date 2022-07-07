В Мексике мэр женился на самке аллигатора

В Мексике мэр одного из городов женился на аллигаторе.
Уже 230 лет в мексиканском городке Сан-Педро-Уамелула существует традиция: мэр города, расположенного в штате Оахака на юго-западе Мексики, должен жениться на самке аллигатора. Брак символизирует союз деревни с принцессой ящериц, богиней, которая должна гарантировать удачу рыбакам и изобилие всей деревне.
Новый глава города Виктор Гюго Соса Гарсия выполнил традиционный ритуал. Он танцевал и целовал принцессу-ящерицу, которую сыграла семилетняя аллигаторша Алисия Руби. «Мы просим у природы достаточно дождя, достаточно еды, чтобы в реке была рыба», – сказал Соса после поцелуя. Затем началось шествие, где невеста переходила из рук в руки среди горожан под музыку.
Элия Эдит Агилар, крестная мать аллигатора, которая организовала свадьбу, рассказала агентству Рейтер, что потратила много времени, тщательно выбирая платье, которое животное наденет для церемонии. «Это делает меня невероятно счастливым, и я очень горжусь своими корнями», – продолжил Агилар. – Это очень красивая традиция».
Мехико, Елена Васильева
© 2022, РИА «Новый День»
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