Выдры и пингвины из японского зоопарка отказываются есть дешевую рыбу, которой их кормят из экономии

Пингвины и выдры из аквариума в Хаконе, Япония, отказываются есть дешевую рыбу, которую их владельцы начали подавать им, чтобы сэкономить деньги. Администрация океанариума закупает дешевые сорта скумбрии, что не устраивает питомцев категорически.

Некоторые пингвины очень упрямы. «Сначала они берут рыбу в клюв, но затем решают, что она не подходит, и выбрасывают ее», – сказал представитель аквариума Хироки Симамото, которого цитирует AFP.

По словам Симамото, пингвинов удивляет не столько вкус, сколько размер предлагаемого укуса. Теперь они ловят больше рыбы, чем раньше. «Он чувствует, что здесь что-то не так», – сказал Симамото. Выдры еще более категоричны, а более дешевое меню отвергли абсолютно все.

Прежня акеаническая рыба выросла на 20-30 процентов по сравнению с прошлым годом – из-за снижения улова. Аквариум по-прежнему покупает ее, но не намерен возвращаться к первоначальным поставкам, пока цены не снизятся.

Москва, Елена Васильева

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