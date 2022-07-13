На вьетнамском курорте более 40 тысяч туристов застряли из-за шторма

Во Вьетнаме на курортном острове Фукуок более 43 тысяч отдыхающих оказались заблокированы из-за непогоды. Об этом сообщается в департаменте туризма провинции Киензянг.
10 июля на регион обрушились сильные дожди. До сих пор юго-западное побережье находится под влиянием низкого атмосферного давления. Кроме ливней наблюдается мощный ветер и волнение на море, из-за чего паромное сообщение с материком полностью приостановлено.
По последним данным, на острове находятся 43 300 туристов, среди которых 2 154 иностранных гражданина. Власти обратились к турагентствам и отелям с просьбой оказать необходимое содействие застрявшим путешественникам.
Фукуок является одним из наиболее популярных вьетнамских курортов международного уровня. До пандемии на нем отдыхали более полумиллиона иностранцев.
Ханой, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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