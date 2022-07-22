Штормит: пляжи Сочи закрылись

Пляжи Сочи не работают в связи с непогодой. Накануне МЧС края разослало предупреждение для жителей и гостей курорта о том, что 22 июля ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, дожди, грозы, град, а также образование смерчей над морем. В связи с этим гражданам рекомендовано проявлять бдительность, отказаться от отдыха у воды.

Как сообщает «Новый День», в Лазаревском районе Сочи с пяти утра прошёл ливень, была гроза, выпало примерно 23 мм осадков. Однако пока обстановка находится в пределах нормы. Местные реки из берегов не выходили.

Пляжи Сочи сегодня не оказывают услуг по развлечению на воде, на спасательных будках размещены красные флаги. Высота волны достигает в некоторых местах человеческого роста, наблюдается существенное подтопление пляжей.

Сочи, Елена Васильева

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