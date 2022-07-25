Для россиян готовят туры в Европу через открытые Финляндию и Эстонию

Российские туроператоры намерены использовать открытие сухопутных границ с Финляндией и Эстонией для запуска организованных путешествий в Европу. Об этом говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Снятие ограничений на пересечение сухопутных границ РФ вызвало определенную волну интереса среди туристов, которые до пандемии охотно путешествовали в Финляндию и страны Балтии... В планах туроператоров запуск предложений по путешествиям в Европу с транзитом через Финляндию и Эстонию. Сейчас специалисты изучают наиболее удобные варианты логистики с вылетом из Хельсинки, Таллина или Риги, а также проводят расчет таких туров», – указали в АТОР.

Сама Финляндия традиционно входит в рейтинг самых востребованных зимних направлений. Эстония была популярна среди российских туристов благодаря доступности SPA-услуг и хорошему экскурсионному предложению.

С момента открытия сухопутных границ прошло меньше двух недель. Увеличения количества обращений туристов участники рынка ждут ближе к осени.

Москва, Зоя Осколкова

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