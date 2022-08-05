Ростуризм сообщил о продлении чартерной программы в Дагестан

Чартерная программа в Дагестан продлена до 24 сентября. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в своем телеграм-канале. Изначально ее планировали завершить 3 сентября.

«Направление пользуется высоким спросом, обычно рейсы заполнены практически за неделю до вылета, погода в регионе отличная», – так объяснила решение о продлении чартерной программы руководитель Ростуризма.

Напомним, чартерная программа в Дагестан, осуществляемая туроператором Fun&Sun, стартовала 2 июля. В пакетный тур включены проживание, трансферы и экскурсии. Есть три формата программ, которые различаются по цене и наполнению экскурсиями. Стоимость путевок начинается от 33,5 тысяч рублей.

Туристические чартеры – это одна из мер национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», которая реализуется с прошлого года. Эта программа предусматривает субсидирование половины стоимости фрахта самолета. В итоге стоимость путевок снижается в 2-2,5 раза по сравнению с ценой самостоятельно собранного тура, отмечали ранее в Ростуризме.

Москва, Наталья Петрова

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