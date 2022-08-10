На Кубе к концу года заработают карты «Мир»

Посол Кубы в России Хулио Антонио Гармендия Пенья в среду, 10 августа, заявил, что карты российской платежной системы «Мир» можно будет использовать на территории Кубы к концу нынешнего года, – сообщают Известия.

В интервью газете кубинский посол сказал: «Ожидается, что к концу этого года «Мир» можно будет использовать на территории Кубы. С прошлого года Куба совместно с российской Национальной системой платежных карт работает над внедрением платежной системы «Мир» в республике. Близится к завершению первый этап работ, цель которого – взаимосвязь платежных систем обеих стран. На этом этапе основное внимание уделялось использованию карт «Мир» в банкоматах на территории всей страны».

«Мы видим в этом огромный потенциал, так как это значительно облегчит финансовые операции между нашими странами и пребывание на острове тысяч российских гостей», – заявил Хулио Антонио Гармендия Пенья.

Напомним, что в настоящее время карты «Мир» принимаются в десяти странах, где можно снимать наличные и расплачиваться за покупки: Турции, Вьетнаме, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии.

Москва, Иван Бабурин

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