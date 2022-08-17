В Анапе дрон спас тонущего в море человека

В Анапе беспилотник спас тонущего в Черном море мужчину, сообщила мэрия города.

Инцидент произошел на Центральном пляже. Городская система мониторинга засекла далеко за пределами разрешенной зоны купания мужчина, который подавал сигналы о помощи, сообщается в телеграм-канале горадминистрации. Дежурный немедленно направил к тонущему беспилотный летальный аппарат. Дрон сбросил мужчине спасательный жилет и остался в воздухе в качестве ориентира для спасателей.

Пострадавшего подобрал катер службы спасения. Мужчине оказали всю необходимую медицинскую помощь. Со слов спасенного купальщика, он стал тонуть из-за судорог ног.

Проект Анаспас с беспилотниками был запущен в Анапе в 2021 году. Прошлым летом также с помощью дрона удалось спасти тонущего человека.

Анапа, Наталья Петрова

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