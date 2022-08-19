Кипр и Греция против лишения россиян виз

Власти Кипра и Греции выступают против запрета на выдачу виз туристам из России, – сообщает Politico со ссылкой на чиновников двух стран.

Издание пишет, что постоянный секретарь кипрского МИД Корнелиос Корнелиу по поводу отмены виз для россиян заявил: «Это было бы неправильное решение. Мы верим в контакты между людьми, – даже гражданам Турции кипрские власти выдают визы, поэтому мы не считаем, что эта мера должна касаться россиян».

Politico со ссылкой на представителей правительства Греции также сообщает, что их страна также не рассматривает возможность изменения статуса виз для российских туристов.

Никосия, Иван Бабурин

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