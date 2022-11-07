Американцев убедительно просят не лизать и не курить слизь галлюциногенных жаб

Служба национальных парков США обратилась к населению с просьбой прекратить ловить и облизывать галлюциногенных жаб.

Некоторые посетители рекреаций потребляют яд, выделяемый амфибией, из-за его психоделических свойств, так как это опасно для здоровья.

«Пожалуйста, воздержитесь от облизывания жаб пустыни Сонора, – просит Служба национальных парков в социальной сети. – Эти жабы имеют выступающие околоушные железы, которые выделяют сильнодействующий токсин. Вы можете заболеть, если прикоснетесь к лягушке или проглотите ее яд».

Жаба пустыни Сонора – необычная амфибия. Она вырастает почти 18 см в длину и являются одной из крупнейших жаб в Соединенных Штатах. Обладая оливково-зеленой или коричневой кожей, она отличается от своих сородичей выделяемым ядовитым веществом.

По данным CNN, этот яд настолько силен, что может убить собаку. Но людей это не пугает – они лижут жабу, собирают ее слизь, сушат и потом курят. Яд амфибии оказывает психоделическое воздействие, варьирующееся от ощущения эйфории до галлюцинаций.

Употребление яда жабы пустыни Сонора стало популярным в последние годы, напоминает The New York Times. Это популярное развлечение, и потребители готовы платить до 7700 евро за употребление вещества во время ретрита в Мексике.

Популярность яда жабы не только опасна для здоровья, но и влияет на биоразнообразие. Власти Нью-Мексико внесли данную амфибию в список «находящихся под угрозой исчезновения» из-за чрезмерного внимания к ней со стороны людей.

Москва, Елена Васильева

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