Российским туристам рекомендовано брать наличные в Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) в понедельник, 19 сентября, рекомендовала российским туристам, планирующим поездку в Турцию, брать с собой наличную валюту. Заявление было сделано после появления информации о том, что карты российской платежной системы «Мир» больше не обслуживаются в некоторых банках Турции, – сообщают СМИ.

В сообщении АТОР говорится: «Рекомендуется запасаться перед вылетом в Турцию или наличной валютой (доллары, евро) на необходимые расходы вне отеля, или менять рубли (хороший курс в аэропорту Антальи, но рубли можно поменять и в городе, правда, вряд ли курс будет близким к курсу ЦБ). Также туристам рекомендуется брать в поездку в Турцию карты неподсанкционных банков и бронировать в Анталье отели с системой «все включено», а в Стамбуле, как минимум, с завтраками».

Напомним, ранее сегодня в зарубежных СМИ появилась информация о том, что карты российской платежной системы «Мир», выпущенные российскими подсанкционными банками, больше не принимаются в некоторых отелях и банках Турции.

В свою очередь, накануне минфин США заявил, что намерен вводить санкции за поддержку попыток России расширить использование платежной системы «Мир» за пределами страны.

Москва, Иван Бабурин

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