Итальянские визовые центры сообщили о некоторых изменениях в приеме документов

Итальянские визовые центры в понедельник, 14 ноября, сообщили, что со вторника, 15 ноября, перестанут принимать к рассмотрению российские загранпаспорта без биометрических данных, – передает VMS-Italy.

В сообщении на сайте итальянского визового центра говорится: «С 15.11.2022 для граждан РФ к рассмотрению принимаются только биометрические загранпаспорта сроком на 10 лет! Небиометрические загранпаспорта граждан РФ больше не принимаются!»

Следует отметить, что другие требования для поездки в Италию не изменились: необходим заграничный паспорт, действительный не менее трех месяцев после срока окончания действия запрашиваемой визы, содержащий минимум две незаполненные страницы (разворот), выданный не более десяти лет назад.

«При наличии двух действующих загранпаспортов при подаче документов необходимо предоставить оба: оригиналы и копии страниц с личными данными и отметками, штампами и визами», – напомнили в итальянском визовом центре.

Москва, Иван Бабурин

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