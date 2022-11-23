В Таиланде полиция патрулирует пляжи для защиты туристов от трансвеститов

В Таиланде полицейские начали защищать туристов от назойливых трансвеститов. Об этом сообщает Bangkok Post.

Приезжающие на отдых в Паттайю иностранцы часто жалуются на трансвеститов, которые агрессивно навязывают секс-услуги. На защиту туристов вышли сотрудники полиции и волонтеры.

Правоохранители патрулируют пляжи курортного города и улицу Уокинг-стрит, где в преддверии повышенного туристического сезона трансвеститы собираются в группы и пристают к иностранцам.

Известно, что за сутки полицейские задержали 36 нарушителей. Их предупредили о недопустимости определенных действий, записали персональные данные и отпустили.

Бангкок, Зоя Осколкова

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