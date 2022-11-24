Российские туроператоры задолжали туристам около 3 миллиардов рублей

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в четверг, 24 ноября, заявила, что, – российские туроператоры за не состоявшиеся поездки задолжали порядка двух-трех миллиардов рублей, – сообщают СМИ.

В частности, Ломидзе сказала: «Долг российских туроператоров перед туристами за несостоявшиеся поездки из-за пандемии коронавируса и специальной военной операции составляет примерно два-три миллиарда рублей. Это оставшиеся долги в совокупности за 2020, 2021 и 2022 годы. Очень хотелось, чтобы туроператорам помогли их закрыть. Сумма кажется небольшой, но в контексте происходящей ситуации она тяжелая»

РИА Новости со ссылкой на минэкономразвития сообщает, что в данный момент министерство оценивает фактический объем долгов и вырабатывает предложения совместно с туроператорами по компенсации обязательств.

Москва, Иван Бабурин

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