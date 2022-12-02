В Ирландии призвали спасти туристический бизнес от беженцев

Министр туризма Ирландии Кэтрин Мартин на брифинге призвала принять меры по спасению туристической отрасли, страдающей от размещения в гостиницах беженцев, – сообщает в пятницу, 2 декабря, ирландское издаение The Irish Examiner.

В ходе общения с представителями СМИ Мартин сказал: «Репутационные риски, уже возникающие в результате расторжения Ирландией контрактов с туроператорами, могут дорого стоить ирландскому бизнесу в течение нескольких лет. Гостиницы потребуют ремонта после того, как из них съедут беженцы, и это может занять несколько месяцев».

В материалах, подготовленных министерством туризма Ирландии, говорится, что «недоступность» туристического жилья из-за размещения там беженцев отрицательно влияет на экономику городов и графств и может обойтись в сотни миллионов евро потерь, в том числе, в долговременной перспективе. Там же отмечается, что на каждые 29 евроцентов, затраченных на проживание и питание в гостиницах, 71 евроцент приходится на траты за пределами гостиниц. Таким образом, бронирование гостиниц под проживание беженцев лишает другие предприятия туристической отрасли доходов.

«В некоторых графствах целые гостиницы отведены под размещение беженцев и это приводит к большим потерям по сравнению с регионами страны, где беженцев нет. Так, в графстве Клэр правительство забронировало под беженцев 30% мест. От отсутствия туристического жилья страдают города Лисдунварну, Эннистимон и Йогал. Потери на 15 тыс. койко-мест во внегостиничной сфере оцениваются в €325 млн. Если число недоступных койко-мест увеличится до 20 тыс., то будут потеряны €433 млн», – сообщили в Национальном управлении по развитию туризма Ирландии Failte Ireland.

Дублин, Иван Бабурин

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