Венесуэла смягчила правила въезда для туристов

Венесуэла с 31 декабря отменила обязательное ПЦР-тестирование на коронавирус для прибывающих из-за рубежа. Об этом сообщает «Вестник АТОР».

Сейчас ПЦР-тест по прилете должны пройти все путешественники, независимо от статуса вакцинации. Стоимость теста составляет 60 долларов США и автоматически включается в цену билета. Таким образом, туристам, путешествующим с туроператорами, доплачивать не месте не нужно.

Оостальные санитарные правила продолжают действовать. Так, привитые путешественники должны предъявить свидетельство о вакцинации против Covid-19, подтверждающее, что они были полностью вакцинированы не менее чем за 14 и не более чем за 270 дней до прибытия либо сертификат, подтверждающий, что они полностью привиты и получили бустерную дозу. Надо отметить, что Венесуэла из российских вакцин признает только «Спутник V».

Непривитым туристам требуется отрицательный ПЦР-тест на коронавирус с QR-кодом или ссылкой, проведенный не позднее, чем за 72 часа до прибытия рейса.

От обязательных тестов освобождены дети до 5 лет.

Эксперты туррынка отмечают, что после окончания новогодних каникул во второй половине января цены на пакетные туры в Венесуэлу заметно снизятся. Так, двухнедельная поездка на популярный карибский курорт – остров Маргарита – обойдется от 154 тысяч рублей на двоих.

Москва, Наталья Петрова

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